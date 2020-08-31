Россия в качестве ответной меры высылает трех словацких дипломатов

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Россия в качестве ответной меры высылает трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве. Об этом в МИД России объявили послу республики Петеру Припутену.

"31 августа в МИД России был вызван посол Словакии в РФ, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательной высылкой в августе трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии", – отметили в министерстве.

Высылку российских дипломатов в МИД РФ расценили как недружественный шаг, противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между странами.

О том, что Словакия вышлет из страны троих российских дипломатов, стало известно 10 августа. 11 августа дипломаты покинули Словакию и вернулись в РФ.

Агентство Bloomberg заявило, что российских дипломатических сотрудников выслали из Словакии по подозрению в шпионаже. В российском МИД обещали зеркально отреагировать на ситуацию.