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Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже на территории страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

"В ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года по настоящий момент два гражданина РФ осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии", – заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, дипломаты хотели передать собранную информацию, которая содержала государственную тайну, российской военной разведке Москвы. Отмечается, что обвиняемые имеют дипломатический статус, в связи с чем уголовное дело против них было прекращено.

В январе Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, ставших фигурантами дела о шпионаже. В МВД РФ отметили, что болгарские власти выдворили российских дипломатов, не предоставив при этом вразумительных доказательств.

В августе сообщалось, что Словакия обвинила в шпионаже трех граждан России. Власти информировали о высылке их в страну. В российском МИД обещали зеркально отреагировать на ситуацию. В ведомстве расценили высылку россиян как недружественный шаг, противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между странами.

