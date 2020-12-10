Посольство РФ пообещало ответные меры на обвинения в шпионаже со стороны Нидерландов

Фото: ТАСС/Daniel Reinhardt/DPA
Россия примет ответные меры после обвинения Нидерландами двух российских дипломатов в шпионаже. Об этом заявили в посольстве РФ, сообщает ТАСС.
В ведомстве подтвердили получение ноты МИД королевства, однако в дипмиссии заявили, что доказательств противоправных действий со стороны россиян предъявлено не было.
Ранее стало известно, что Нидерланды объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, которые якобы являются сотрудниками Службы внешней разведки РФ.
Один из них обвиняется в создании сети контактов и получении различной информации в секторе высоких технологий, в частности в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии. Второй сотрудник разведки, по данным голландской стороны, играл в данном процессе вспомогательную роль.
До этого прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, который проживает в стране. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: