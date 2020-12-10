Посольство РФ пообещало ответные меры на обвинения в шпионаже со стороны Нидерландов

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Россия примет ответные меры после обвинения Нидерландами двух российских дипломатов в шпионаже. Об этом заявили в посольстве РФ, сообщает ТАСС.

В ведомстве подтвердили получение ноты МИД королевства, однако в дипмиссии заявили, что доказательств противоправных действий со стороны россиян предъявлено не было.

Ранее стало известно, что Нидерланды объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, которые якобы являются сотрудниками Службы внешней разведки РФ.

Один из них обвиняется в создании сети контактов и получении различной информации в секторе высоких технологий, в частности в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии. Второй сотрудник разведки, по данным голландской стороны, играл в данном процессе вспомогательную роль.

До этого прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, который проживает в стране. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.