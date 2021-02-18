Фото: facebook.com/estemb.moscow
Москва высылает дипломата посольства Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Недавно Эстония абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, он занимался вопросами культуры и образования", – приводит ее слова ТАСС.
По словам представителя российской дипмиссии, ответ не заставил себя ждать.
Как пояснила Захарова, послу Эстонии в Москве выразили решительный протест. Также в МИД РФ объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства.
Ранее в МИД РФ прокомментировали высылку дипломатов из Польши, Швеции и Германии. Сообщалось, что со стороны Москвы были предоставлены все обоснования высылки европейских дипломатов из РФ после их участия в несогласованных акциях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: