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Москва высылает дипломата посольства Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недавно Эстония абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, он занимался вопросами культуры и образования", – приводит ее слова ТАСС.

По словам представителя российской дипмиссии, ответ не заставил себя ждать.

Как пояснила Захарова, послу Эстонии в Москве выразили решительный протест. Также в МИД РФ объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства.

Ранее в МИД РФ прокомментировали высылку дипломатов из Польши, Швеции и Германии. Сообщалось, что со стороны Москвы были предоставлены все обоснования высылки европейских дипломатов из РФ после их участия в несогласованных акциях.