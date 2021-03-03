Песков заявил, что РФ не будет прерывать контакты с ЕС и США на фоне новых санкций

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Россия не планирует прерывать контакты с Евросоюзом и США по линии правоохранительных ведомств на фоне новых санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нужно давать юридическую оценку. Мы, конечно, не собираемся в данном случае прерывать какие-то контакты. Не сомневаюсь, что наши коллеги в ходе диалога выяснят, что имеется в виду", – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что в любом случае будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали.

Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список семь должностных лиц России. В частности, под ограничения попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и другие.

Кроме того, Европейский союз принял решение расширить антироссийские санкции. В официальном журнале ЕС отмечалось, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.