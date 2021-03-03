Байден на год продлил антироссийские санкции по Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден на год продлил санкции, введенные в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома, опубликованном в Федеральном реестре.

Там уточняется, что Байден продлил срок действия санкций, введенных в 2018 году своим предшественником Дональдом Трампом и 44-м президентом США Бараком Обамой в 2014 году по Крыму.

Байден подчеркнул, что данные ограничения в отношении России "должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года".

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660", – говорится тексте пояснительной записки американского президента.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым российской территорией. Американский лидер отметил, что Вашингтон "никогда не признает целенаправленную аннексию полуострова Россией".

Указ 13660 издал президент США Барак Обама 6 марта 2014 года до референдума в Крыму. Позднее были введены и другие санкции против российских физических и юридических лиц.

Крым и Севастополь были включены в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного референдума. На нем свыше 95% жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран не согласились с результатами референдума, продолжая не признавать Крым российским.