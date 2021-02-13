В Крыму выдвинули встречные условия к США

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Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что власти США перед тем, как выдвигать требования России, должны сначала освободить незаконно захваченные индейские земли и вывести американские военные службы из ряда стран. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу", – сказал Чегринец.

Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил, что санкции в отношении России не будут сняты, пока страна не откажется от своей линии по Украине. Политик подчеркнул, что США никогда не признают Крым российской территорией.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.

