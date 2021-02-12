Бальбек прокомментировал условие США для отмены санкций против РФ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера, в котором он назвал условие отмены санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем заявлении Хантер подчеркнул, что санкции не будут сняты, пока РФ не откажется от своей линии по Украине. Политик подчеркнул, что США никогда не признают Крым российской территорией.

"А то, что касается санкций, так они были всегда. Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым – наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем", – сказал Бальбек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей и считают такое давление со стороны США неприемлемым в двусторонних отношениях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом заявляла, что США всегда могут придумать разные причины для введения антироссийских санкций, при этом конкретных поводов для этого им не требуется.