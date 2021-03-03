МИД Китая назвал недопустимым вмешательство ЕС и США в дела России

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Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь назвал недопустимым вмешательство США и Евросоюза во внутренние дела России. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что иностранные государства не имеют права наказывать РФ за дело против Алексея Навального.

"Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться", – объяснил Ван Вэньбинь.

Представитель МИД Китая также выразил надежду на разрешение противоречий между странами на основе консультаций и переговоров и на исключение угроз или односторонних санкций.

Накануне Европейский союз расширил антироссийские санкции. В новый список ограничений в адрес высокопоставленных лиц попали генеральный прокурор Игорь Краснов, руководитель СК Александр Бастрыкин, директор ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Также о новых санкциях объявили в США. Список россиян, против которых вводят ограничения, опубликовало местное министерство финансов. Аналогично санкционный список представили в Минторге – речь в нем идет о российских компаниях.

