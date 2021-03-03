Захарова анонсировала ответ России на санкции США

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Россия отреагирует на новые санкции США. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В своем комментарии официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что обоснование введения санкций стало очередным поводом неприкрытого вмешательства во внутренние дела России.

"Мириться с этим не намерены. Реагировать будем исходя из принципа взаимности", – сообщила Захарова в комментарии.

Она добавила, ответные российские меры могут отличаться от американских.

Ранее Захарова заявила, что новые санкции США в отношении РФ являются враждебным антироссийским выпадом. В этой связи в российском МИД призвали Вашингтон не играть с огнем.

Накануне Министерство финансов США внесло в санкционный список семь должностных лиц России. В частности, под ограничения попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и другие.

Кроме того, Европейский союз принял решение расширить антироссийские санкции. В официальном журнале Евросоюза отмечалось, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.