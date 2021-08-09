США ввели санкции против трех российских компаний по закону о нераспространении ОМУ

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Соединенные Штаты ввели санкции против трех организаций из России, поскольку они якобы нарушают американский закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление Госдепартамента США.
Под действие документа подпадают Научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest. В черном списке также значатся предприятия из Ирака и Сирии.
Согласно тексту уведомления, ограничительные меры вступили в силу 29 июля. Срок их действия составляет два года, однако он может быть сокращен или вовсе прекращен по решению госсекретаря США.
Ранее Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. В одобренном документе, в частности, имеется пункт с предложением о лишении президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток – 2".
За принятие проекта высказались 217 конгрессменов, еще 212 проголосовали против. В случае, если законопроект одобрит Сенат, документ поступит на подпись к Байдену.
В конце июля США и ФРГ заключили соглашение по "Северному потоку – 2". В частности, Берлин взял на себя обязательства добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если она будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства. Вашингтон, в свою очередь, приостановил санкции в отношении организаций, причастных к строительству трубопровода.
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