Лукашенко заявил о нежелании "держать власть до смерти"

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Александр Лукашенко выразил желание уйти с поста президента Белоруссии и "хоть несколько лет пожить нормальной жизнью". Так он прокомментировал мнение о том, что он хочет держать власть до смерти. Об этом пишет "БелТА".

"Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел", – сказал белорусский лидер на церемонии вручения государственных наград представителям силовых ведомств.

Он отметил, что в этом вопросе его поймет даже небольшой руководитель. Жизнь белорусского президента – "это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда", заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что в стране имеется порядка 15–20 человек, которые смогли бы стать его преемниками на посту главы государства.