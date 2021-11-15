ЕС признает COVID-сертификаты еще четырех стран

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Евросоюз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявлении Еврокомиссии.

"Таким образом, эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза", – говорится в заявлении.

Так, Евросоюз теперь признает коронавирусные сертификаты 49 третьих стран и территорий.

Ранее Владимир Путин призвал ускорить процесс признания странами вакцин от коронавируса. По словам российского лидера, государствам также нужно взаимно признавать сертификаты о вакцинации.

Помимо этого, стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.

