Доля отечественных продуктов на прилавках Москвы составляет 80% – Сергунина

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

На продовольственные рынки столицы поступает продукция из 75 регионов России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что городские службы постоянно контролируют запас продовольствия по основным группам товаров, в том числе мяса, круп, молока, овощей и фруктов. В целом доля продуктов отечественного производства на московском рынке составляет 80%.

"Продовольственные товары поставляются в Москву из 75 регионов страны. Почти с 30 регионами столица заключила долгосрочные отраслевые соглашения. Этот достаточно высокий показатель обеспечивается благодаря столичным предприятиям и налаженному взаимодействию с производителями из регионов", – пояснила Сергунина.

Отмечается, что столица также является крупным производителем продовольствия для собственного потребления и экспорта. В настоящий момент в городе функционируют более 3 тысяч промышленных обрабатывающих производств, на которых трудятся порядка 700 тысяч человек. Из общего числа производств 240 – предприятия пищевой промышленности, на которых заняты более 50 тысяч человек.

Ежегодно жители Москвы потребляют более 12 миллионов тонн продовольствия. Из них более 1,7 миллиона тонн составляют овощи. Свыше 1 миллиона приходится на мясо и мясные продукты. Кроме того, за год москвичи покупают более 700 тысяч тонн фруктов и ягод, 480 тысяч тонн молока и 390 тысяч тонн рыбы.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова рассказала, какие продукты подорожают в 2022 году. В первую очередь под угрозой окажутся товары с устойчивым спросом, например зерновые культуры, продукция животноводства и овощи.