Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу "Москабельмет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин дал статус промышленного комплекса заводу "Москабельмет", который занимается производством кабельной продукции. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Вместе со статусом предприятие получит право и на налоговые льготы. Так, ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет столицы, для завода будет снижена до 13,5%, обычная же ставка на сегодняшний день для предприятий равна 17%.

Благодаря новому статусу предприятие сможет направить дополнительные инвестиции на развитие и улучшение мощностей.

Датой основания "Москабельмета" можно считать 1895 год, когда инженер Михаил Подобедов организовал Товарищество для эксплуатации электричества (позднее – "Русскабель", "Москабель", "Москабельмет"). В настоящее время одноименная группа организаций объединяет пять предприятий, испытательные лаборатории, предприятия торговли и сервисного обслуживания.

Главное производство "Москабельмета" находится в столичном Лефортове. При этом площадь земельных участков, занимаемых заводом, равна 5,2 гектара.

Ранее Собянин утвердил автоматическое продление статусов промкомплексов и технопарков. Отмечалось, что обладатели таких статусов освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям (уровень средней зарплаты, объем выручки, инвестиций и других).

Кроме того, автоматическое продление статусов позволит сохранить городские льготы по налогам на прибыль и имущество, земельным платежам, а также пользоваться другими мерами поддержки.