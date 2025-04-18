Расписание поездов изменится на Павелецком направлении МЖД с 19 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Электрички, следующие по участку Бирюлево-Товарная – Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), скорректируют свое движение 19–21 и 26–28 апреля. Об этом предупредила пресс-служба столичной магистрали.

Изменения введут по причине продолжающихся ремонтно-путевых работ на указанном участке, пояснили в компании. В соответствующий период поезда будут ездить в реверсивном режиме.

Вместе с тем существенные корректировки коснулись и пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов, добавили в МЖД, призвав пассажиров заранее ознакамливаться с расписанием составов.

В выходные, 19 и 20 апреля, также будет изменено расписание проезда пригородных поездов на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 из-за работ на станции Зеленоград-Крюково. Некоторые составы будут отменены или укорочены.

Помимо этого, движение электричек ОЖД и МЦД-3 поменяется 22, 23, 24, 28 и 29 апреля. Данные корректировки связаны с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры ОЖД.