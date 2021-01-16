Мэр Нью-Йорка предупредил о нехватке вакцины от COVID-19

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

В Нью-Йорке обнаружена нехватка доз вакцин от коронавируса. Мэр города Билл де Блазио в Twitter написал, что на следующей неделе препарат закончится.

"У нас закончится вакцина на следующей неделе. Поставки должны идти туда, где есть инфраструктура, чтобы передать вакцину людям", – написал мэр, добавив, что страна обладает запасами вакцины, которые не используются.

Блазио призвал направить в Нью-Йорк больше доз препарата от COVID-19. Прошение он адресовал федеральному правительству.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования.

12 декабря использование прививки производства Pfizer одобрили в США. Глава государства Дональд Трамп назвал это одним из величайших научных достижений в истории.

Также использование данной вакцины одобрили в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

