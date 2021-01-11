Байден получил вторую дозу вакцины от COVID-19

11 января, 23:32
Фото: AP/TASS/Carolyn Kaster
Избранный президент США Джозеф Байден поставил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Процедура прошла в клинике в Ньюарке, штат Делавэр. Байден получил вторую дозу вакцины в присутствии журналистов, трансляцию вели центральные телеканалы.
Известно, что Байдену ввели препарат, разработанный американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Политик всю процедуру провел в защитной маске. После он поблагодарил персонал клиники и подчеркнул важность быстрого распределения вакцины в США.
Первую дозу вакцины Байден получил 21 декабря. Процедура также прошла в клинике в Ньюарке.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии зафиксировано свыше 90 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 931 382 человек скончались от заболевания.
В США зафиксировано свыше 22,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 374,7 тысячи человек умерли от коронавируса. Таким образом, страна является мировым лидером антирейтинга по обоим показателям.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: