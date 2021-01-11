Байден получил вторую дозу вакцины от COVID-19

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Избранный президент США Джозеф Байден поставил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Процедура прошла в клинике в Ньюарке, штат Делавэр. Байден получил вторую дозу вакцины в присутствии журналистов, трансляцию вели центральные телеканалы.

Известно, что Байдену ввели препарат, разработанный американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Политик всю процедуру провел в защитной маске. После он поблагодарил персонал клиники и подчеркнул важность быстрого распределения вакцины в США.

Первую дозу вакцины Байден получил 21 декабря. Процедура также прошла в клинике в Ньюарке.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии зафиксировано свыше 90 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 931 382 человек скончались от заболевания.

В США зафиксировано свыше 22,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 374,7 тысячи человек умерли от коронавируса. Таким образом, страна является мировым лидером антирейтинга по обоим показателям.