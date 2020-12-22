Байден сделал прививку от COVID-19

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Фото: The Recount
Избранный президент США Джозеф Байден получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Трансляция мероприятия велась телекомпанией CNN.
Процедура вакцинации Байдена прошла в клинике в Ньюарке, штат Делавэр. Политику ввели первую из двух доз препарата.
Отмечается, что Байден во время процедуры находился в защитной маске. После вакцинации он поблагодарил персонал клиники.подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Все штаты, где действующий президент Дональд Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде. В штабе действующего президента уверены, что в четырех штатах не были учтены голоса множества американских граждан.
Трамп заявил об отказе покидать Белый дом в день инаугурации Джо Байдена
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