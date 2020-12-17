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В мире

20:36

Трамп опроверг информацию о своей причастности к делу сына Байдена

за рубежом

Фото: ТАСС/Patrick Semansky/AP

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о своей причастности к делу сына избранного главы государства Джозефа Байдена, сообщает "Газета.ру".

"Я не имею никакого отношения к потенциальному процессу по делу Хантера Байдена или семьи Байденов", – заявил Трамп.

Он отметил, что такие сообщения являются очередным примером фейковых новостей. По словам Трампа, появление подобной информации его удручает.

Ранее адвокат Трампа Руди Джулиани сообщил, что на ноутбуке Хантера Байдена были найдены материалы эротического характера. В частности, он, будучи абсолютно голым, говорил по FaceTime с 14-летней девочкой.

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