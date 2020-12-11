ФБР заинтересовалось братом Джо Байдена

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В ФБР заинтересовались связями брата кандидата в президенты США Джо Байдена Джеймса с обанкротившейся больничной сетью, сообщает "Газета.ру".

В материале говорится, что компания Americore Health управляла сельскими больницами, но затем обанкротилась. Отмечается, что федеральные власти Западного округа Пенсильвании расследуют дело Americore Health и интересуются ролью Джеймса Байдена.

При этом на данный момент нет свидетельств, что сам Джо Байден является фигурантом расследования, отмечает издание.

Накануне было начато расследование по уплаченным сыном демократа налоговым отчислениям. В штабе Байдена выразили поддержку Хантеру.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу и представил свою будущую команду.

