ФБР заинтересовалось братом Джо Байдена

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В ФБР заинтересовались связями брата кандидата в президенты США Джо Байдена Джеймса с обанкротившейся больничной сетью, сообщает "Газета.ру".
В материале говорится, что компания Americore Health управляла сельскими больницами, но затем обанкротилась. Отмечается, что федеральные власти Западного округа Пенсильвании расследуют дело Americore Health и интересуются ролью Джеймса Байдена.
При этом на данный момент нет свидетельств, что сам Джо Байден является фигурантом расследования, отмечает издание.
Накануне было начато расследование по уплаченным сыном демократа налоговым отчислениям. В штабе Байдена выразили поддержку Хантеру.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу и представил свою будущую команду.
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