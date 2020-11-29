Трамп планирует предоставить доказательства мошенничества демократов на выборах

20:10
Фото: AP Photo/Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп снова заявил о своей победе на выборах. В интервью FoxNews он сообщил, что предоставит доказательства мошенничества демократов во время избирательного процесса.
"Мы победили на выборах легко. Не может быть, чтобы Байден набрал миллионы голосов", – отметил Трамп.
Он заявил, что Байден не мог набрать больше голосов, чем Барак Обама. Трамп подчеркнул, что за его оппонента проголосовали "тысячи мертвых людей". В качестве доказательств он назвал прецеденты, когда люди не могли проголосовать, поскольку они уже отдали свой голос.
Трамп также отметил, что у него могут возникнуть трудности при подаче исков в Верховный суд. Однако, по словам главы США, у него имеются доказательства множественных фальсификаций. В связи с этим Трамп заявил о "величайшем обмане в истории страны с точки зрения избирательного процесса".
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря.
По предварительным данным, Байден набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Трамп поражение не признал и подал в суд в ряде штатов.
Ранее Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена. При этом он отметил, что в таком случае выборщики совершат ошибку.
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