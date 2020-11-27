Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

04:52

Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом

за рубежом политика

Фото: AP/TASS/John Bazemore

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что журналисты задали Трампу вопрос, уйдет ли он из Белого дома, если выборщики отдадут предпочтение его сопернику по президентской гонке Джо Байдену.

"Конечно, вы это и так знаете", – ответил Трамп.

При этом действующий президент заявил, что выборщики совершат ошибку, если отдадут свои голоса Байдену.

"Будет очень сложно признать поражение", – сказал Трамп.

Он также в очередной раз высказал обвинения в массовом мошенничестве на выборах.

Ранее Трамп сообщил о поражении "использовавших махинации" демократов. Действующий президент США заверил, что выиграл голосование во всех колеблющихся штатах с большим отрывом.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял о намерении отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

Штаб Байдена официально назвал кандидатов в администрацию президента

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать