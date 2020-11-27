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Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что журналисты задали Трампу вопрос, уйдет ли он из Белого дома, если выборщики отдадут предпочтение его сопернику по президентской гонке Джо Байдену.

"Конечно, вы это и так знаете", – ответил Трамп.

При этом действующий президент заявил, что выборщики совершат ошибку, если отдадут свои голоса Байдену.

"Будет очень сложно признать поражение", – сказал Трамп.

Он также в очередной раз высказал обвинения в массовом мошенничестве на выборах.

Ранее Трамп сообщил о поражении "использовавших махинации" демократов. Действующий президент США заверил, что выиграл голосование во всех колеблющихся штатах с большим отрывом.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял о намерении отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.