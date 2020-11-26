Трамп сообщил о поражении "использовавших махинации" демократов

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что демократы потерпели поражение на выборах президента. Об этом действующий глава государства заявил на слушаниях в Пенсильвании

Трамп подчеркнул, что выиграл голосование во всех колеблющихся штатах с большим отрывом.

"Эти выборы были сфальсифицированы, мы не можем этого позволить", – передает РИА Новости заявление Трампа.

Президент отметил, что демократы организовали на выборах широкомасштабные фальсификации. В частности, имели место вбросы голосов, голосование от имени умерших людей, а также удаление с участков наблюдателей.

Ранее губернатор ключевого штата Пенсильвания Том Вулф утвердил результаты президентских выборов в штате. Победителем был объявлен демократ Джо Байден.

24 ноября Верховный суд Невады утвердил Байдена победителем на выборах. Кандидату от демократов достались все шесть выборщиков от штата.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял о намерении отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.