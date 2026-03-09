Силы ПВО ликвидировали 163 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 163 украинских БПЛА над регионами России в ночь на понедельник, 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, 54 дрона было уничтожено над Брянской областью, 47 – над Крымом, 16 – над Краснодарским краем, 11 – над Калужской областью, 8 – над Новгородской областью, 5 – в небе над Белгородской областью, по 4 – над акваторией Черного моря и Смоленской областью.

Также по 3 дрона сбито над Воронежской областью и Адыгеей, по 2 – над Ростовской областью и над акваторий Азовского моря, по 1 – над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Атака длилась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в воскресенье, 8 марта. Самое большое чсило дронов было уничтожено над территорией Краснодарского края.