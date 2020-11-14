В США отмечен новый антирекорд по числу заражений COVID-19

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В США отмечен новый суточный антирекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за сутки коронавирусом в США заболели 154 тысячи человек.

Уточняется, что подсчет основан на информации международных организаций, а также федеральных и местных властей.

12 ноября в США за сутки выявили свыше 145 тысяч заболевших коронавирусом. В тот же день от инфекции скончались 1 549 человек.

Ранее в ряде европейских стран была зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса. В частности, в Испании за сутки скончались 411 человек с COVID-19.