В США зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19

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В США зафиксировали рекордный суточный прирост случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет газета Washington Post.

По данным СМИ, в стране за сутки выявили свыше 145 тысяч заболевших коронавирусом.

Уточняется, что предыдущий антирекорд был отмечен 10 ноября. Тогда в США выявили сразу 136 тысяч случаев COVID-19.

Кроме того, за последние сутки число скончавшихся от инфекции в стране составило 1 549 человек. Это стало самым большим показателем с середины мая текущего года.

Накануне в ряде европейских стран была зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса. В частности, в Испании за сутки скончались 411 человек с COVID-19.