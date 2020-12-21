Евросоюз одобрил применение вакцины Pfizer от COVID-19

18:40
Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, сообщили в агентстве.
"Сегодня комитет по лекарственным средствам для человека рекомендовал обусловленное разрешение на использование на рынке первой вакцины от COVID-19 для рынка ЕС", – заявили представители ЕМА.
12 декабря использование прививки производства Pfizer одобрили в США. Глава государства Дональд Трамп назвал это одним из величайших научных достижений в истории. Он отметил, что всего за девять месяцев была создана безопасная и эффективная вакцина. Два дня спустя в США впервые ввели вакцину от коронавируса.
Глава BioNTech Угур Шахин заявил, что пандемию COVID-19 удастся взять под контроль к концу лета 2021 года. Он отметил, что к апрелю следующего года ситуация с коронавирусом кардинально изменится.
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