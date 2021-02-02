В Центре Гамалеи оценили возможность новой волны коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын допустил новую волну коронавируса в России с приходом потепления. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Некоторая волна в России еще возможна, и сбить ее сможет только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением", – заявил Лисицын.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко также допустил возможность появления третьей волны пандемии COVID-19. Свой прогноз он обосновал трезвым историческим анализом, основанным на других болезнях, таких как испанка, птичий, свиной и азиатский грипп. Врач напомнил, что ситуация с этими болезнями выходила на пик трижды.
При этом эксперт по статистике и моделированию центра экономических исследований Агаси Тавадян заявлял, что показатели заболеваемости и смертности от коронавируса к середине весны могут снизиться вдвое. Специалист подчеркивал, что для предотвращения появления новой волны коронавирусной инфекции необходима всеобщая вакцинация населения.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что в России на текущий момент свободны свыше 33% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Он подчеркивал, что освобождающиеся койки должны быть сразу переведены в режим оказания плановой медпомощи по основному профилю.
Скорость распространения коронавируса по миру уменьшилась за месяц почти вдвое
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