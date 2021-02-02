В РФ свободно больше трети больничных коек для пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России в настоящее время свободны свыше 33% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

"На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", – приводит слова Мурашко РИА Новости.

Глава Минздрава подчеркнул, что освобождающиеся койки должны быть сразу переведены в режим оказания плановой медпомощи по основному профилю.

В Москве с 28 января вернулись к своей обычной работе пять стационаров на 2,2 тысячи коек. Речь идет о больницах имени Иноземцева, имени Юдина, больнице № 51, втором корпусе больницы имени Спасокукоцкого и Научно-практическом центре наркологии.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее указала на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 по всей стране. Эпидситуация, считает эксперт, постепенно стабилизируется.

В России за последние сутки выявили 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. 1 701 из них приходится на Москву, еще 1 484 – на Санкт-Петербург. За тот же период наблюдений выздоровели 22 372 пациента.

