В России за сутки выявили 16 643 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки выявили 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них клинических проявлений болезни не было у 1 597 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришелся 1 701 случай, на Санкт-Петербург – 1 484, на Московскую область – 1 053, на Нижегородскую область – 459, на Воронежскую область – 371, на Ростовскую область – 370, на Свердловскую область – 325, на Красноярский край – 307, на Самарскую область – 300, на Вологодскую область – 281, на Пермский край – 281, на Челябинскую область – 278, на Хабаровский край – 268, на Иркутскую область – 257, на Архангельскую область – 240.

Всего в России зарегистрировано 3 884 730 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай – 0,01%, Республике Тыва – 0,1%, Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Чеченской Республике, Магаданской области, Еврейской автономной области – 0,2%.

За последние сутки подтверждено 539 смертей, за все время по стране умерли 74 158 человек. За минувшие 24 часа вылечились от коронавируса 22 372 человека, за все время пандемии в России выздоровели 3 340 545 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об устойчивой тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в РФ.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выразила мнение, что снижению заболеваемости способствовало соблюдение противоэпидемических мер, а также вакцинация населения. Кроме того, часть граждан приобрела иммунитет естественным путем.