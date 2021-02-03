Трижды победившая рак американская школьница умерла от COVID-19

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В Канзас-Сити трижды победившая рак школьница умерла от коронавируса. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Врачи поставили девочке диагноз "лимфобластный лейкоз". В то время пока медики не давали каких-либо положительных прогнозов, ученица смогла побороть три формы рака.

В ноябре она заболела коронавирусной инфекцией. За две недели до Рождества ее доставили в госпиталь и подключили к аппарату вентиляции легких. 30 января школьница умерла.

Ранее онколог назвал одежду, которая повышает риск развития рака. Эксперт заявил, что в синтетической одежде находится большое количество химических веществ, которые могут увеличить риск возникновения онкологии. В связи с этим специалист рекомендовал отказаться от вещей из искусственных материалов.