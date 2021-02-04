В ВОЗ оценили публикацию The Lancet об эффективности "Спутника V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всемирная организация здравоохранения положительно оценивает публикацию журнала The Lancet о российской вакцине против коронавируса "Спутник V". Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

В организации выразили мнение, что статья The Lancet подтверждает качество российского препарата.

Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24" отметила, что организация проводит переговоры со многими производителями о поставках препарата нуждающимся странам. Представитель ВОЗ подчеркнула важность предоставления вакцин всем государствам.

"Ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся", – сказала Вуйнович.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.