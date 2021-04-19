Ученый оценил возможность зарождения смертоносных вирусов в человеке

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Канадский ученый-биохимик разместил на сайте препринтов Preprints исследование, которое было посвящено эволюции бактерий и вирусов. Автор предполагает, что в ближайшие 50–100 лет в организме человека появятся смертоносные вирусы, способные вызвать новые пандемии, а в худшем случае привести к вымиранию человека как природного вида.

Отмечается, что человеческий организм состоит из клеток, которые формируют ткани и органы. Кроме того, внутри нас живет много микроорганизмов, например, в желудке обитают порядка 50 триллионов бактерий, что примерно в 1,3 раза больше, чем суммарное количество всех человеческих клеток. Среди них выделяют бактерии полезные и вредные, и любое изменение в окружающей среде или структуре питания может вызвать сдвиг баланса с непредсказуемыми последствиями, так как эти бактерии оказывают влияние на все функциональные органы человека.

Помимо этого, кишечные бактерии имеют свои вирусы, не убивающие бактерии сразу, а встраиваемые в бактериальный геном. Отмечается, что они могут оставаться латентными долгое время, пока под действием каких-либо факторов не произойдет их реактивация или мутация с превращением в патогенную форму.

Также бактерии могут использовать эти вирусы для борьбы с другими бактериями. Зачастую более вирулентные штаммы распространяются за пределы кишечника, попадают в другие органы или кровоток и вызывают вирусные заболевания.

По словам исследователей, именно такой процесс, только в организме летучей мыши или другого животного привел к появлению нового коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию. В настоящее время данный вирус продолжает эволюционировать уже внутри человека. На данный момент известно несколько мутаций, делающих вирус более заразным и устойчивым к иммунным ответам, а также усиливающим его способность заражать клетки.

Ранее ученые сообщили, что собаки могут по запаху выявлять пациентов с коронавирусом с точностью, достигающей 96%.