Ученый оценил возможность зарождения смертоносных вирусов в человеке

Фото: depositphotos/peshkova
Канадский ученый-биохимик разместил на сайте препринтов Preprints исследование, которое было посвящено эволюции бактерий и вирусов. Автор предполагает, что в ближайшие 50–100 лет в организме человека появятся смертоносные вирусы, способные вызвать новые пандемии, а в худшем случае привести к вымиранию человека как природного вида.
Отмечается, что человеческий организм состоит из клеток, которые формируют ткани и органы. Кроме того, внутри нас живет много микроорганизмов, например, в желудке обитают порядка 50 триллионов бактерий, что примерно в 1,3 раза больше, чем суммарное количество всех человеческих клеток. Среди них выделяют бактерии полезные и вредные, и любое изменение в окружающей среде или структуре питания может вызвать сдвиг баланса с непредсказуемыми последствиями, так как эти бактерии оказывают влияние на все функциональные органы человека.
Помимо этого, кишечные бактерии имеют свои вирусы, не убивающие бактерии сразу, а встраиваемые в бактериальный геном. Отмечается, что они могут оставаться латентными долгое время, пока под действием каких-либо факторов не произойдет их реактивация или мутация с превращением в патогенную форму.
Также бактерии могут использовать эти вирусы для борьбы с другими бактериями. Зачастую более вирулентные штаммы распространяются за пределы кишечника, попадают в другие органы или кровоток и вызывают вирусные заболевания.
По словам исследователей, именно такой процесс, только в организме летучей мыши или другого животного привел к появлению нового коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию. В настоящее время данный вирус продолжает эволюционировать уже внутри человека. На данный момент известно несколько мутаций, делающих вирус более заразным и устойчивым к иммунным ответам, а также усиливающим его способность заражать клетки.
Ранее ученые сообщили, что собаки могут по запаху выявлять пациентов с коронавирусом с точностью, достигающей 96%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: