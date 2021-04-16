Ученые доказали, что собаки могут выявлять коронавирус с точностью до 96%

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Собаки могут по запаху выявлять пациентов с коронавирусом с точностью, достигающей 96%. Об этом сообщает журнал PLOS One.
В исследовании приняли участие девять собак. Сначала животных учили распознавать специальный реагент, потом они тренировались отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи пациентов с SARS-CoV-2.
Спустя три недели обучения питомцы, которые ранее не принимали участие в работе по выявлению заболеваний, смогли выявлять образцы мочи и слюны пациентов с коронавирусной инфекцией со средней точностью 96%.
В ходе эксперимента было подтверждено, что моча и слюна людей с SARS-CoV-2 приобретают уникальный запах. Кроме того, в процессе испытаний использовалось ограниченное число образцов, вероятно, со временем собаки просто начали отбирать образцы, чей запах им был уже знаком.
31 марта в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Массовое производство препарата может быть запущено в апреле на крупнейшей в России платформе по изготовлению лекарственных средств для животных.
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