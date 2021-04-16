Ученые доказали, что собаки могут выявлять коронавирус с точностью до 96%

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Собаки могут по запаху выявлять пациентов с коронавирусом с точностью, достигающей 96%. Об этом сообщает журнал PLOS One.

В исследовании приняли участие девять собак. Сначала животных учили распознавать специальный реагент, потом они тренировались отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи пациентов с SARS-CoV-2.

Спустя три недели обучения питомцы, которые ранее не принимали участие в работе по выявлению заболеваний, смогли выявлять образцы мочи и слюны пациентов с коронавирусной инфекцией со средней точностью 96%.

В ходе эксперимента было подтверждено, что моча и слюна людей с SARS-CoV-2 приобретают уникальный запах. Кроме того, в процессе испытаний использовалось ограниченное число образцов, вероятно, со временем собаки просто начали отбирать образцы, чей запах им был уже знаком.

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