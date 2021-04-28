В России выявили 7 848 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России за последние сутки выявили 7 848 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В 1 077 случаях болезнь протекала без клинических проявлений.

На Москву пришлось 1 840 случаев, на Санкт-Петербург – 723, на Московскую область – 612. В Ростовской области зафиксировали 228 случаев, в Самарской и Нижегородской областях – по 179, в Воронежской области – 159, в Саратовской области – 135.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Калмыкия, Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской области, Магаданской области.

Всего в России подтверждено 4 787 273 случая коронавируса. За сутки выздоровели 8 420 человек, за все время пандемии – 4 411 098 человек. Скончались от болезни за 24 часа 387 пациентов, за все время – 109 367.

Ранее сообщалось, что свыше 1 миллиарда доз вакцины от коронавируса введено по всему миру. Препараты применили в 207 странах, где начались кампании по вакцинации.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины – "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.