Голикова рассказала о ситуации с COVID-19 в российских регионах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с Владимиром Путиным рассказала о стабильной ситуации с коронавирусом в России. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей в стране составляет 41,3. Суточный показатель за последние 24 часа составляет 5,2 на 100 тысяч населения.
Голикова подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом сильне всего растет в Москве и Санкт-Петербурге. При этом она подчеркнула, что 32 региона находятся в стадии снижения, еще 49 – в стадии стабилизации.
"Наибольший прирост новых случаев заболеваемости – 37% – приходится на Москву и Санкт-Петербург", – заявила Голикова.
За последние сутки в России подтвердили 7 639 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 2 114 случаев, на Санкт-Петербург – 715, на Московскую область – 600.
Всего в России зарегистрировано 4 855 128 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай – 0,01%, Еврейской автономной области – 0,02%.
За последние сутки в России от коронавируса скончался 351 человек, за весь период пандемии – 112 246 человек. За минувшие 24 часа вылечились 7 788 человек, за весь период – 4 472 338.
В Москве выявили 2 114 новых случаев заражения коронавирусом
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