В России выявили 7 639 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 7 639 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Оперштаб. В 1 023 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

На Москву пришлось 2 114 случаев, на Санкт-Петербург – 715, на Московскую область – 600, на Ростовскую область – 211, на Воронежскую область – 144, на Саратовскую область – 126, на Иркутскую область – 124, на Нижегородскую область – 117, на Красноярский край – 109, на Республику Саха (Якутия) – 103, на Челябинскую область – 102, на Республику Крым – 101, на Свердловскую область – 101, на Краснодарский край – 100, на Волгоградскую область – 97.

Всего в России зарегистрировано 4 855 128 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай – 0,01%, Еврейской автономной области – 0,02%.

За последние сутки в России от коронавируса скончался 351 человек, за весь период пандемии – 112 246 человек. За минувшие 24 часа вылечились 7 788 человек, за весь период – 4 472 338.

Ранее ученые из Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова сумели доказать, что российская вакцина от полиомиелита действенна против коронавирусной инфекции.