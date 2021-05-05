В Центре Чумакова доказали действенность вакцины от полиомиелита против COVID-19

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Ученые из Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова сумели доказать, что российская вакцина от полиомиелита действенна против коронавирусной инфекции.

В 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков вынес предположение, что живая вакцина от полиомиелита способна облегчать течение гриппа у пациентов. Именно эту гипотезу взяли за основу нового исследования в отношении вируса SARS-CoV-2.

"Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали", – рассказал гендиректор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее стало известно, что эксперты проверят возможность трехкратного введения вакцины "КовиВак". В зависимости от особенностей здоровья разным людям может потребоваться разное количество доз препарата.

Цельновирионная инактивированная вакцина "КовиВак" была зарегистрирована в конце февраля 2021 года. В основе принципа ее действия лежит использование искусственно ослабленного либо уже мертвого вируса.