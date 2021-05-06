Жителям Сербии пообещали €25 за прививку от коронавируса

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Президент Сербии Александр Вучич предложил выделить из бюджета дополнительные средства для поддержки тех, кто привился от коронавирусной инфекции.

Так, граждане страны от 16 лет и старше, которые уже сделали прививку или собираются получить первую дозу, смогут рассчитывать на 3000 сербских динаров (примерно 25 евро).

По его словам, он обсудил это с премьером-министром Аной Брнабич. "Мы думали, как вознаградить людей, проявивших ответственность", – сказал он в эфире Pink-TV.

Президент добавил, что дискриминация тех, кто не хочет прививаться, недопустима, хотя он лично и считает отказ от вакцинации безответственным и эгоистичным решением.

Власти надеются, что к концу мая первый компонент введут 3 миллионам человек, и в стране сформируется коллективный иммунитет.

Сербия ранее объявила о начале производства вакцины "Спутник V". В рамках первой фазы Москва будет поставлять препарат, а Белград – расфасовывать его в ампулы.