В Британии предложат ввести третью дозу вакцины от COVID-19

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Фото: AP/Frank Augstein
Власти Великобритании осенью предложат гражданам сделать третью прививку от коронавируса.
Как пишет газета The Times, это необходимо для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости к Рождеству. Мера коснется только людей старше 50 лет. В настоящее время проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин.
Отмечается, что проектом руководит главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти. Первый вариант подразумевает использование вакцин, модифицированных специально для борьбы с новыми штаммами коронавируса.
Альтернативой может стать прививка одним из трех уже одобренных в стране препаратов: Pfizer и BioNTech, AstraZeneca или Moderna. Пока же интервал между дозами вакцины в Великобритании увеличили с трех недель до трех месяцев.
Ранее британские ученые зафиксировали в стране почти в два раза больше умерших от побочных эффектов вакцины от коронавируса Pfizer, чем от вакцины AstraZeneca.
В Великобритании выявили случаи тромбоза от вакцины компании AstraZeneca
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