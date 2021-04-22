В Британии заявили о высокой смертности от Pfizer в сравнении с AstraZeneca

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Британские ученые зафиксировали почти в два раза больше умерших от побочных эффектов вакцины от коронавируса Pfizer, чем от вакцины AstraZeneca.

Как говорится в докладе Институт глобальных изменений Тони Блэра, после американской вакцины умерли 40 человек, а после британо-шведской – 22.

При этом на каждые 400 тысяч доз Pfizer приходится один случай смертельного тромбоза, тогда как у AstraZeneca это показатель равен 1 миллиону доз.

Исследователи утверждают, что и вероятность заражения коронавирусом после Pfizer почти в три раза выше, чем после AstraZeneca.

Бывший британский премьер Тони Блэр призвал активно проводить рекламную компанию, которая развеяла бы сомнения относительно опасности AstraZeneca.

Некоторые страны ранее ограничили использование препарата AstraZeneca после появления данных о случаях тромбозов после вакцинации.

При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что преимущества использования этой вакцины перевешивают возможные риски.