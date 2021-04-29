В России выявили 9 284 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки в 83 регионах выявили 9 284 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб. В 1 204 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

На Москву пришлось 3 215 случаев, на Санкт-Петербург – 716, на Московскую область – 632. В Ростовской области зафиксировали 229 случаев, в Самарской – 176, в Нижегородской – 174, в Воронежской области – 157, в Иркутской – 136.

Наименьший темп прироста зафиксирован на Чукотке, в Тыве, в Республике Алтай, Магаданской области и Республике Северная Осетия – Алания.

Всего в России подтверждено 4 796 557 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 8 442 человека, за все время пандемии – 4 419 540 человек. Скончались от болезни за 24 часа 364 пациента, за все время – 109 731.

Ранее вирусологи сообщили, что заразность новых штаммов коронавируса может оказаться в шесть раз выше обычных. По мнению специалистов, один человек, подхвативший мутировавший вирус, может заразить более двух десятков.

Новые штаммы выявляются все чаще, поэтому медики напоминают, что лучшей защитой от них является вакцинация. По мнению замруководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяны Непомнящих, российский препарат "ЭпиВакКорона" эффективен против всех циркулирующих штаммов коронавируса.