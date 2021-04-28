В "Векторе" оценили эффективность "ЭпиВакКороны" против различных штаммов

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора

Российская вакцина "ЭпиВакКорона" на данный момент эффективна против циркулирующих штаммов коронавируса. Об этом сообщила замруководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

"Вакцина в настоящее время актуальна в отношении циркулирующих штаммов", – приводит ее слова РИА Новости.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новые штаммы коронавирусной инфекции были обнаружены в 54 регионах России. По ее словам, специалисты внимательно отслеживают развитие ситуации с коронавирусом за рубежом для максимального сокращения проникновения новых мутаций на территорию России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 51 регионе России выявили 255 вариантов "британского" штамма и 25 – "южноафриканского". По ее словам, большинство из них – завозные. При этом "индийский" штамм коронавируса в России пока не обнаружен.

