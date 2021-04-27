Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новые штаммы коронавирусной инфекции были обнаружены в 54 регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Что касается циркуляции вируса внутри страны, то здесь новые штаммы <…> выявлены в 54 регионах, это значит, что, несмотря на то что центральными хабами являются столицы – Москва и Санкт-Петербург, но все равно, тем не менее, несмотря на то что здесь сконцентрировано основное авиасообщение, все равно люди общаются, переезжают в другие регионы, и распространение вируса потихонечку идет", – сказала она на заседании Совета законодателей РФ.

По словам Голиковой, специалисты внимательно отслеживают развитие ситуации с коронавирусом за рубежом для максимального сокращения проникновения новых мутаций на территорию России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 51 регионе России выявили 255 вариантов "британского" штамма и 25 – "южноафриканского" штаммов. По ее словам, большинство из них – завозные. Она отметила, что российские ученые ведут плотный мониторинг информации в мире о возникающих новых мутирующих вариантах. При этом "индийский" штамм коронавируса в России пока не обнаружен.