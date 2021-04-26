Мурашко заявил, что пять регионов России близки к победе над коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пять регионов России близки к победе над коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"Сегодня пять субъектов уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе", – цитирует главу Минздрава ТАСС.

Он добавил, что сейчас помощь медиков в России получают свыше 310 тысяч пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция или есть подозрение на COVID-19, при этом 110 тысяч находятся в стационаре.

Мурашко с сожалением отметил, что пока не удается вернуться к работе в плановом режиме.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России может осложниться. По ее словам, в стране наблюдается соответствующая тенденция.