Попова оценила эффект от длинных майских выходных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Длинные майские выходные позволили замедлить развитие ситуации с коронавирусом, которая до этого была достаточно напряженной. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"После уже одной прошедшей недели после праздников, то есть мы справились с ситуацией распространения и приостановки распространения всех воздушно-капельных инфекций. И в том числе притормозили развитие ковидной ситуации, которая, в общем-то, была достаточно напряженной перед праздниками", – прокомментировала Попова.
По ее словам, решение об увеличении выходных в начале мая было верным. Оно позволило снизить циркуляцию различных вирусов.
"В середине апреля мы видели, что из каждых 100 обследованных, здоровых людей, а мы такую работу проводим, у 10 мы выявляли различные вирусы: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа или вирусы сезонного коронавируса, не того, о котором мы сегодня столько говорим, а именно сезонного коронавируса, то уже через неделю после окончания праздников этот уровень снизился вдвое, и у 5 из 100 человек мы находим такие вирусы", – добавила глава ведомства.
В 2021 году россияне отдыхали с 1 по 10 мая. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин 23 апреля.
Инициатива сделать длинные майские выходные принадлежала главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Она объяснила, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несло бы значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.
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