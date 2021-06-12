Блинкен поздравил россиян с Днем России от лица правительства США

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России от лица США и подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Госдепа.

"От лица правительства США я поздравляю граждан России, празднующих День России. <...> Я использую эту возможность, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством РФ в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений, – говорится в сообщении.

Он также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают стремление россиян сотрудничать с международным сообществом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что по итогам саммита в Женеве США хотят найти пути продвижения американо-российских отношений. Она также подчеркнула, что Вашингтон не заинтересован во "враждебных отношениях" с Москвой.