Псаки рассказала о цели США на саммите Путина и Байдена в Женеве

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На предстоящем саммите в Женеве Соединенные Штаты хотят найти пути продвижения американо-российских отношений, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью телеканалу CNN. Она также подчеркнула, что Вашингтон не заинтересован во "враждебных отношениях" с Москвой.
"Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперед", – приводит ее слова ТАСС.
Псаки также заявила, что лидер США Джо Байден затронет на встрече с Владимиром Путиным все темы, которые вызывают озабоченность в США.
В преддверии саммита президент России впервые за три года дал интервью американским СМИ, это событие анонсировал телеканал NBC News.
Встреча лидеров РФ и США запланирована на 16 июня. Путин и Байден намерены обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией, а также тему Украины.
Виллу Ла Гранж в Женеве готовят к встрече Владимира Путина и Джо Байдена
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