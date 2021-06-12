Россиян призвали отказаться от пластиковой посуды 12 июня

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Граждан РФ призвали отказаться от использования одноразовой посуды в День России, 12 июня. С такой просьбой выступил Российский экологический оператор. В РЭО пояснили, данные меры позволят сберечь ресурсы и уменьшить количество отходов.

"Если вы решите отпраздновать День России на природе, постарайтесь не брать с собой одноразовые столовые приборы, ведь они не перерабатываются, даже если помыть и выкинуть их в бак для вторсырья", – приводит РИА Новости слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

Он подчеркнул, во время сортировки невозможно отобрать мелкие приборы из общего потока отходов. Таким образом, пластиковая посуда попадает на полигоны, где будет разлагаться сотни лет. В качестве альтернативы в РЭО предложили использовать столовые приборы из дерева, бумаги или других материалов растительного происхождения.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщала о подготовке кабмином законопроекта о запрете использования цветного пластика, ватных палочек, а также пластиковых трубочек и посуды.