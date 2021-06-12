Россиян призвали отказаться от пластиковой посуды 12 июня

Фото: depositphotos/DLeonis
Граждан РФ призвали отказаться от использования одноразовой посуды в День России, 12 июня. С такой просьбой выступил Российский экологический оператор. В РЭО пояснили, данные меры позволят сберечь ресурсы и уменьшить количество отходов.
"Если вы решите отпраздновать День России на природе, постарайтесь не брать с собой одноразовые столовые приборы, ведь они не перерабатываются, даже если помыть и выкинуть их в бак для вторсырья", – приводит РИА Новости слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
Он подчеркнул, во время сортировки невозможно отобрать мелкие приборы из общего потока отходов. Таким образом, пластиковая посуда попадает на полигоны, где будет разлагаться сотни лет. В качестве альтернативы в РЭО предложили использовать столовые приборы из дерева, бумаги или других материалов растительного происхождения.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщала о подготовке кабмином законопроекта о запрете использования цветного пластика, ватных палочек, а также пластиковых трубочек и посуды.
Минприроды разрабатывает перечень пластиковых товаров, которые нельзя переработать
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: